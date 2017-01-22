روني أفضل مسجل في تاريخ مانشستر يونايتد

اصبح #واين_روني افضل مسجل في تاريخ #مانشستر_يونايتد الانكليزي بتسجيله الهدف رقم 250 في مرمى ستوك سيتي (1-1) امس السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وعادل روني (31 عاما) لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائغ، ليحطم الرقم السابق المسجل باسم بوبي تشارلتون (249).

وسجل روني 17 هدفا في 77 مباراة مع فريقه السابق ايفرتون و250 هدفا في 546 مباراة مع يونايتد و53 هدفا لمنتخب انكلترا في 119 مباراة دولية.

واحرز مع يونايتد لقب الدوري 5 مرات في 2007 و2008 و2009 و2011 و2013 ودوري ابطال اوروبا في 2008. ( AFP )

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