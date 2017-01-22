صحيفة سعودية عن مصادر روسية : بشار الأسد منهك .. و ” ربما أصيب بتشنج في عينه اليسرى ” !

نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة من لندن، عن مسؤولين روس لم تسمهم، أن بشار الأسد مصاب بتشنج في عينه اليسرى.

وجاء في تقرير للصحيفة نشر يوم أمس السبت، أن “مصادر في موسكو تزعم أن بوتين قد بدأ تقدير ارتفاع تكلفة الإبقاء على الأسد في سدة الحكم بالقوة، ولعله باشر البحث عن صيغة تحفظ ماء الوجه وتخرجه من هذا المأزق برفق وسلاسة”.

وأضافت : “لهذا السبب يلّمح المسؤولون الروس، الذين يتحدثون سرًا، إلى أن الأسد يشعر بالإنهاك بعد خمس سنوات من الحرب والتوتر، وربما أصيب بتشنج عصبي في عينه اليسرى نتيجة للضغوط النفسية”.

وختمت : “مع ذلك، حتى إذا وجد بوتين طريقة لإرشاد رئيس النظام السوري باتجاه المخرج في آستانة، فسيظل على روسيا ضبط طموحات حلفائها الجائعين في طهران وأطماعهم”.

عكس السير