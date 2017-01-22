صنداي تايمز : فشل تجربة بريطانية لاختبار صاروخ قبالة الساحل الأمريكي

قالت صحيفة صنداي تايمز إن اختبارا لإطلاق صاروخ نووي بريطاني غير مسلح من طراز ترايدنت من غواصة قبالة ساحل فلوريدا فشل في يونيو حزيران الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر كبير في البحرية لم تنشر اسمه قوله إن الصاروخ ربما انحرف في الاتجاه الخطأ صوب البر الأمريكي.

وقالت الصحيفة إنها كانت أول تجربة لإطلاق صاروخ نووي بريطاني منذ أربع سنوات وجاءت قبل فترة وجيزة من تولي تيريزا ماي رئاسة الحكومة العام الماضي عقب تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأضافت إن ماي استبعدت أي إشارة إلى التجربة الفاشلة عندما أقنعت البرلمان بإنفاق 40 مليار جنيه استرليني على غواصات جديدة من طراز ترايدنت في أول كلمة رئيسية لها أمام البرلمان في يوليو تموز الماضي.

ووافق البرلمان مبدئيا في 2007 على تغيير النظام الرادع وصوت العام الماضي بالموافقة على بناء أربع غواصات لضمان أن تتمكن بريطانيا من أن يكون لها أسلحة نووية في دوريات في البحر بشكل متواصل.

وقالت الصحيفة إنه لم يتم اختبار إطلاق صواريخ ترايدنت من غواصات بريطانيا إلا خمس مرات هذا القرن لأن الواحد منها يتكلف 17 مليون جنيه (21.03 مليون دولار).

وقال مكتب ماي ووزارة الدفاع البريطانية في بيان مشترك “في يونيو حزيران أجرت البحرية الملكية تجربة روتينية لإطلاق صاروخ ترايدنت غير مسلح من (غواصة) فينجانس في إطار عملية تستهدف اعتماد الغواصة وطاقمها.

“ونجحت فينجانس وطاقمها في الاختبار والاعتماد مما سمح بعودة فينجانس للخدمة. لدينا ثقة مطلقة في سلاحنا المستقل للردع النووي.. لا نقدم تفاصيل أخرى بشأن عمليات الغواصات لأسباب واضحة تتعلق بالأمن القومي”. (REUTERS)

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