طبيب سوري مقيم في ألمانيا منذ 47 عاماً يحقق حلمه بافتتاح ” مطعم حلبي “

افتتح الطبيب السوري محمد نهيل مطعماً سورياً في مدينة دويسبورغ غربي #ألمانيا .

ووفق ما أوردت صحيفة “فستدويتشه ألغماينه تسايتونغ”، فقد كان حلم نهيل افتتاح مطعم خاص به، وكان قد قدم إلى ألمانيا عام 1970، وترعرع في ولاية بافاريا، وأصبح طبيباً يعمل في قسم جراحة القلب بمشفى فارنر في دويسبورغ.

وقال الطبيب للصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، : “في الواقع، كنت أريد أن أصبح طياراً ولكنني درست الطب بعد ذلك”.

وأشار إلى أنه افتتح المطعم لإعطاء أبناء بلده الذين قدموا إلى ألمانيا مؤخراً آفاقا مستقبلية ولهذا أسمى المطعم باسم “لميس”.

وأضاف أن عمه “عبد الحي أبو النار” يعمل طاهياً في المطعم ويعد أطباقاً بنكهة حلبية.

وقال عم الطبيب للصحيفة : “ستون بالمئة من زبائننا هم من الألمان ويأتون في استراحة الغداء، ولكن بعض السوريين بدأوا يتعرفون على المطعم ويأتون إلينا”.

وأضافت الصحيفة أن ما يهم الطبيب هو أن يتعلم العاملون في المطعم اللغة الألمانية أيضاً، وقال نهيل : “لقد سمعت من العديد من اللاجئين القادمين أنهم يشعرون بالراحة في منطقة راين-رور لأنهم يلتقون أبناء بلدهم ويتمكنون من شراء الأطعمة التقليدية وهذا سهل ومريح في البداية ولكن لا بد من تعلم اللغة والثقافة أيضاً”.

وذكر نهيل أنه نشأ مع إخوته السبعة في ميونخ، وأضاف : “انتقلت بعد ذلك للعيش في برلين وبعد ذلك انتقلت إلى دويسبورغ لوجود عرض عمل جيد في المدينة”.

عكس السير