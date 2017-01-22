طبيب سوري مقيم في ألمانيا يحقق حلمه بافتتاح ” مطعم حلبي “

افتتح الطبيب السوري محمد نحيل مطعماً سورياً في مدينة دويسبورغ غربي #ألمانيا .

ووفق ما أوردت صحيفة “فستدويتشه ألغماينه تسايتونغ”، فقد كان حلم نحيل افتتاح مطعم خاص به، وكان والده قدم إلى ألمانيا في عام 1970، وترعرع هو في ولاية بافاريا.

وذكرت الصحيفة أن نحيل (33 عاماً) يعمل في قسم جراحة الأوعية بمشفى فارنر في دويسبورغ.

وقال الطبيب للصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير : “في الواقع، كنت أريد أن أصبح طياراً ولكنني درست الطب بعد ذلك”.

وأشار إلى أنه افتتح المطعم لإعطاء أبناء بلده الذين قدموا إلى ألمانيا مؤخراً آفاقاً مستقبلية ولهذا أسمى المطعم باسم “لميس”.

وأضاف أن عمه “عبد الحي أبو النار” يعمل طاهياً في المطعم ويعد أطباقاً بنكهة حلبية،

وقال عم الطبيب للصحيفة : “ستون بالمئة من زبائننا هم من الألمان ويأتون في استراحة الغداء، ولكن بعض السوريين بدأوا يتعرفون على المطعم ويأتون إلينا”.

وأضافت الصحيفة أن ما يهم الطبيب هو أن يتعلم العاملون في المطعم اللغة الألمانية أيضاً، وقال نهيل : “لقد سمعت من العديد من اللاجئين القادمين أنهم يشعرون بالراحة في منطقة راين-رور لأنهم يلتقون أبناء بلدهم ويتمكنون من شراء الأطعمة التقليدية وهذا سهل ومريح في البداية ولكن لا بد من تعلم اللغة والثقافة أيضاً”.

وذكر نحيل أنه نشأ مع إخوته السبعة في ميونخ، وأضاف : “انتقلت بعد ذلك للعيش في برلين وبعد ذلك انتقلت إلى دويسبورغ لوجود عرض عمل جيد في المدينة”.

عكس السير