طلاب مدارس بلجيكيون يكتبون رسائل تضامنية لنظرائهم اللاجئين السوريين

كتب 500 طالب بلجيكي (متوسط وثانوي) رسائل لنظرائهم اللاجئين السوريين في لبنان بناء على طلب من منظمة كاريتاس الإغاثي.

وسائل إعلام هولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المنظمة كانت ممتنة للاستجابة لطلبه، حيث تم تعريف الطلاب البلجيك بأزمة اللاجئين، ليكتبوا رسائل وبطاقات لنظرائهم السوريين في مخيمات اللجوء في لبنان.

وقالت المنظمة : “تفاجأنا من كمية ونوعية الرسائل والبطاقات، استلمنا حوالي 500 بطاقة ورسالة من جميع أنحاء بلجيكا وهذا يظهر التضامن الصادق للطلاب مع نظرائهم اللاجئين السوريين.

عكس السير