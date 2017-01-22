قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات أمريكية خاصة تتقدم نحو سد الفرات في ريف الرقة ( فيديو )

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد بأن “قوات سوريا الديمقراطية”، مدعومة بقوات أمريكية خاصة، حققت تقدما مهما نحو سد الفرات، وذلك في إطار المعارك المستمرة لتحرير محافظة الرقة معقل تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وأوضح المرصد- في بيان- أن قرية سويدية كبيرة والضفاف الشمالية من نهر الفرات في الريف الشمالي للطبقة الواقعة في غرب الرقة، تشهد معارك متواصلة بعنف بين “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة بقوات أمريكية خاصة وطائرات التحالف الدولي من جانب، وتنظيم الدولة من جانب آخر.

وذكر المرصد أن “سوريا الديمقراطية” تمكنت من تحقيق تقدم جديد داخل القرية والسيطرة على أجزاء واسعة منها، فيما تتواصل الاشتباكات لتثبيت السيطرة الكاملة على القرية، التي تعد ذات أهمية كبيرة لقربها من سد الفرات الاستراتيجي. (DPA)

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