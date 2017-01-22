لبنان : إحباط هجوم انتحاري في بيروت

أحبطت قوات الأمن اللبنانية محاولة لشن هجوم انتحاري في مقهى في منطقة الحمرا ببيروت، مساء السبت.

وتم توقيف الشخص الذي يُشتبه بأنه المفجر وكان يرتدي سترة ناسفة لدى محاولته دخول المقهى، قبل أن يتمكن من تفجيره.

وأصيب المشتبه به خلال اعتقاله ونقل إلى المشفى.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن مخابرات الجيش، أحبطت عملية انتحارية بالقائها القبض على شاب (18 عاماً) كان يضع حزاماً ناسفاً تحت سترته، ويهم بتفجير نفسه داخل مقهى الكوستا في شارع الحمرا.

وجاء في بيان للجيش اللبناني : “أحبطت قوة من مديرية المخابرات حوالى الساعة 10.30 من مساء أمس، عملية إنتحارية في مقهى كوستا في منطقة الحمرا، أسفرت عن توقيف الانتحاري المدعو عمر حسن العاصي الذي يحمل بطاقة هويته”.

وأضاف البيان أنه “تم ضبط حزام الناسف المنوي استخدامه ومنعته من تفجيره. وقد حاول الموقوف الدخول عنوة إلى المقهى ما أدى إلى وقوع عراك بالأيدي مع القوة العسكرية، ونقل على الأثر إلى المستشفى للمعالجة”.

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