لبنان : الكشف عن هوية من حاول تفجير نفسه في مقهى ببيروت

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، هوية الانتحاري الذي حاول تفجير نفسه في مقهى بالعاصمة بيروت، مبيناً أنه لبناني ويدعى “عمر حسن العاصي”.

وفي وقت متأخر من مساء السبت، أحبطت مخابرات الجيش اللبناني، محاولة انتحاري تفجير نفسه في أحد مقاهي شارع الحمرا ببيروت، في عملية مشتركة مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

وقال بيان للجيش وزعه الأحد، وحصلت الأناضول نسخة منه إنه “في عملية نوعية ومشتركة بالتنسيق مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أحبطت قوة من مديرية الاستخبارات حوالى الساعة 10.30 من مساء أمس، عملية انتحارية في مقهى costa في شارع الحمرا الرئيسي في بيروت”.

وأضاف أن “الانتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً وتم رصده من قبل جنود يُسيرون منذ أسابيع دوريات في ذلك الشارع″.

وأشار إلى أن الانتحاري الذي حاول تفجير نفسه في المقهى “لبناني يدعي عمر العاصي من مواليد 92 من صيدا، وذلك بعدما عثرت قوى الأمن بحوزته على هوية لبنانية لحظة إيقافه”.

وأصيب الانتحاري خلال اعتقاله عندما طرحه عدد من العسكريين أرضاً لمنعه من تفجير حزامه، ونقل إلى مستشفى مجاور للعلاج قبل استجوابه.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “مخابرات الجيش أحبطت عملية انتحارية، بعد إلقائها القبض على شاب فلسطيني الجنسية (18 عاما) كان يضع حزاماً ناسفاً تحت سترته، ويهم بتفجير نفسه داخل المقهى”، قبل إعلان الجيش عن هوية الشخص اليوم. (ANADOLU)

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