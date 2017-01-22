متجر إلكتروني يطرح صابونة مصنوعة من زيت الثوم لإبعاد ” مصاصي الدماء ” !

يعتقد البعض بوجود مصاصي الدماء، ويؤمنون بأن هذه الكائنات التي لم نشاهدها حتى الآن سوى في الأفلام والقصص الخيالية موجودة في مكان ما، لكن متجراً على الإنترنت قرر أن يستعد لأي هجوم محتمل لمصاصي الدماء، من خلال توفير #صابون خاص لزبائنه يبقي دراكولا وأتباعه بعيداً عنهم.

وأطلق متجر “بيور فيرونت سوب” على الإنترنت المتخصص بتصنيع الصابون بشكل يدوي أول صابونة من نوعها، مصنوعة من الماء المقدس وزيت الثوم، والغاية منها إبعاد مصاصي الدماء، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وتحتوي صابونة “غارليك آند هولي ووتر فامبير ريبيلنغ” وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، على نفس المكونات الفاخرة للصابون الذي يصنعه المتجر، مثل العسل وحليب الماعز، لكنها صنعت خصيصاً لصد مصاصي الدماء. ويضم الموقع قسماً خاصاً للتعريف بالمنتج، والتأكيد على أنه حقيقي وليس مجرد خدعة.

ويجيب الموقع على بعض الأسئلة المحتملة لزبائنه:

– هل المنتج حقيقي بالفعل؟

نعم، بالتأكيد

– هل هو قادر على منع هجوم مصاصي الدماء؟

ـ لم يتعرض أي شخص استخدم هذا الصابون لهجوم مصاصي الدماء

– هل رائحة هذا الصابون مثل الثوم؟

ـ نعم، حيث يدخل زيت الثوم في تصنيع الصابون المضاد لمصاصي الدماء، ولم تتم إضافة أية روائح عطرية له، وهذا ما يجعل رائحة الثوم تفوح منه.

ويبلغ سعر لوح الصابون الواحد 10 دولارات، ويقول المنتجون إنه سعر مناسب للغاية، خاصة وأنه يمكن أن ينقذ حياتك، كما يمكن الحصول على سعر أفضل في حال اشتريت أكثر من لوح، حيث يبلغ سعر لوحي الصابون المضاء لمصاصي الدماء 16 دولار والثلاثة ألواح 21 دولار.

عكس السير