مقتل طفلة فرنسية بعدما عضها ” كلب ” عائلتها

تعرضت طفلة تبلغ من العمر 14 شهرا لعضة قاتلة من كلب عائلتها من نوع #روتفايلر في منطقة في شمال #فرنسا، على ما افادت مصادر في فرق الاسعاف والدرك.

وقال جهاز الدرك لإن “الكلب انقض على الطفلة التي كانت في حديقة منزلها مع والدتها وعمد الى عضها على مستوى الرأس″، لافتا الى ان كلبا اخر عض الطفلة مرات عدة.

وأشارت السلطات الى ان “والدة الطفلة لم تستطع فعل شيء (…) لقد حاولت انقاذها من خلال سحبها من شدق كلب روتفايلر لكن من دون جدوى”.

وعندما وصل الاطفائيون الى المكان، كانت الطفلة تعاني من توقف عمل القلب والتنفس ولم تنجح الجهود في إنعاشها.

وتم القضاء على كلب روتفايلر على يد صياد استعان به عناصر الدرك. اما الكلب الآخر فسيخضع للقتل الرحيم. ( AFP )

عكس السير