هربت مع حبيبها ثم منه بعد إجبارها على العمل بالدعارة .. السلطات التركية تكشف ملابسات ” جريمة شرف ” سورية ( فيديو )

كشفت تحقيقات السلطات التركية في جريمة قتل فتاة سورية، بأن الحادثة هي “جريمة شرف”.

وكان عمال نظافة في منطقة أريجان بمدينة أورفة، عثروا داخل قناة للري على جثة فتاة مصابة بطلق ناري في رأسها، في أيار الماضي.

وقالت السلطات إن الجثة هية للسورية انتظار مصطفى (27 عاماً).

ومن خلال التحقيقات واستجواب عشرات المواطنين الأتراك واللاجئين السوريين في المنطقة، تبين أن سيارة سوداء شوهدت بالقرب من قناة الري يوم الحادث.

وأول أمس، تلقت الشرطة التركية معلومات تفيد بأن السيارة مخبأة في منطقة “فاتح سلطان محمد”، ليتم مداهمة المنطقة والقبض على صاحب السيارة “عبد السلام مصطفى”.

وأشارت وسائل إعلام تركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إلى أن مصطفى هو خال الضحية.

كما اعتقلت السلطات عم الفتاة وشقيقها، حيث اعترف الثلاثة بتورطهم بالجريمة.

ووفق التحقيقات فإن انتظار كانت هربت مع أحد أقربائها (حبيبها)، ولكنه أجبرها على العمل بالدعارة، ما دفعها للهرب منه والعودة إلى أهلها.

وبعد عودتها اجتمع والدها مع “كبار العائلة” وقرروا قتلها، ليقوم شقيقها بإطلاق النار عليها، ويرميها عمها وخالها في قناة الري.

وفيما اعتقلت الشرطة الأخ والعم والخال، فإن الأب لا زال متوارياً عن الأنظار.

عكس السير