64 مليون دولار غرامة على هيئة ألمانية بسبب عمليات ” تكبير ثدي ” فاشلة

أمرت محكمة فرنسية هيئة السلامة الألمانية TUV بدفع 64 مليون دولار أمريكي في شكل تعويض لنحو 20 ألف سيدة تلقين عمليات تكبير ثدي بمادة حشو معيبة.

وقد تمت إدانة الهيئة بالمسؤولية عن الفضيحة العالمية التي أثرت على آلاف النساء.

ففي عام 2010 تبين أن شركة “بولي إمبلانت بروثيس” الفرنسية لزراعة الأثداء الاصطناعية قامت بتصنيع مواد حشو سليكون معيبة، صدقت عليها الهيئة الألمانية بين جهات أخرى.

وقامت الشركة بتصدير 80 بالمئة من إنتاجها قبل تصفيتها في الفضيحة. وقالت المحكمة التجارية في طولون، جنوبي فرنسا، إن الهيئة الألمانية يجب أن تدفع 3 آلاف يورو لكل سيدة متضررة، وعددهن 20 ألفا، والسبب أن هلام السيليكون الذي أنتجته الشركة المعنية يمكن أن يسبب مشاكل طبية إذا تسرب.

وكشف تقرير بريطاني صدر في يونيو/حزيران عام 2012 أن معدلات تمزق الحشو الذي أنتجته الشركة الفرنسية، ضعف ما أنتجته الشركات الأخرى. وأثرت الفضيحة على حوالي 300 ألف سيدة في ما لا يقل عن 65 بلدا تشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وفنزويلا والبرازيل. (BBC)

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