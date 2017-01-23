أساطير يونايتد يشيدون بـ “رجل الأرقام القياسية ” واين روني

تلقى #واين_روني إشادة واسعة من الهداف التاريخي السابق لمانشستر يونايتد، ووصفه بأنه “أسطورة حقيقية” ، وبات روني الهداف التاريخي الجديد لمانشستر، بعدما سجل هدف رائع من ضربة حرة في الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه التعادل مع مضيفه ستوك سيتي 1-1 السبت.

وتجاوز روني رقم الهداف التاريخي السابق لمانشستر سير بوبي تشارلتون، الذي سجل 249 هدفاً للفريق ، وسجل روني أهدافه الـ250 في 546 مباراة، بينما سجل سير بوبي تشارلتون 249 هدفاً في 758 مباراة مع مانشستر يونايتد.

ونجح روني العام الماضي في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم سير بوبي تشارلتون كهداف تاريخي لمنتخب إنكلترا لكرة القدم، بعد أن سجل هدفه الدولي رقم 50 في مباراة إنكلترا أمام سويسرا، التي انتهت بفوز بلاده 2-0 في تصفيات يورو 2016، وكسر روني قائد المنتخب الإنكليزي الرقم القياسي لتشارلتون والبالغ 49 هدفاً، وهو الرقم الذي احتفظ به منذ عام 1970، ويمتلك روني حالياً 53 هدفاً مع منتخب بلاده.

وقال تشارلتون للموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد: “سأكون كاذباً إذا قلت أنني لا أشعر بالإحباط لفقدان رقمي القياسي.. رغم ذلك يمكنني القول أنني أشعر بالسعادة من أجل واين، إنه يستحق مكانه في كتب التاريخ”.

وأشار اللاعب الإنكليزي السابق: “إنه أسطورة حقيقية للنادي والبلاد، إنه يستحق أن يكون الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد و إنكلترا.. روني مازال في الحادية والثلاثين ومازال يؤدي بشكل قوي، لا أعتقد أنه صدأ من خلال جلوسه لفترة طويلة على مقاعد البدلاء”.

وأوضح تشارلتون: “الآن بات روني الرجل الذي يسعى الجميع للتفوق عليه، ولا أرى أن هناك شخصاً قادراً على تخطيه لفترة طويلة جداً.. إنها لحظة فخر بالنسبة لي، شرف كبير أن أصل إلى هذا الرقم القياسي، لكن نتيجة المباراة نالت من هذا الإنجاز”.

وأضاف: “الأمر يتعلق بالمسيرة، ولازلت أشعر أن هناك الكثير لم يأت بعد، ولكن بشكل عام هي لحظة فخر حقاً بالنسبة لي”.

وأشار المدرب السابق لمانشستر، سير أليكس فيرغسون، الذي أحضر روني إلى الفريق وهو في الثامنة عشر من عمره قادماً من إيفرتون في 2004، إلى أن اللاعب يستحق تماماً أن يتواجد بين عظماء مانشستر.

وأوضح فيرغسون: “ليس من باب الصدفة تسجيل كل هذه الأهداف، ونجح في تحطيم رقم قياسي ظل قائماً طوال 40 عاماً.. واين يستحق مكانته في سجلات التاريخ لناديه العظيم، وواثق من أنه سيسجل المزيد من الأهداف”.

وقال مدرب “الشياطين الحمر” سابقاً: “حسناً، واين أشعر بسعادة كبيرة لك، كنت خادماً مخلصاً لهذا النادي وسيستمر ذلك طويلاً”.

وسجل روني رقمين قياسيين في مباراة السبت، إذ أنه أيضاً الهدف رقم 88 خارج ملعب فريقه في الدوري الممتاز، بفارق هدف عن آلان شيرر.

وكتب شيرر عبر حسابه على تويتر” للتواصل الاجتماعي: “أفضل هداف في إنكلترا، أفضل هداف في مانشستر يونايتد، واين روني ياله من لاعب، يالها من مسيرة، كل التهاني لك”.

وقال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر: “الإنجاز مذهل، سيبقى في تاريخ نادينا لسنوات طويلة.. إنه أسطورة في تاريخ النادي والكرة الإنكليزية”. ( DPA )

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