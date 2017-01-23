ألمانيا : القبض على شريك محتمل للمشتبه في تخطيطه لهجوم في النمسا

قال متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة دوسيلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا إنه تم القبض على شخص في مدينة نويس الألمانية التابعة لنفس الولاية، إذ يشتبه في أن الشخص الموقوف في نويس شريكا للشخص المشتبه في تخطيطه لشن هجوم في العاصمة النمساوية فيينا.

وذكر متحدث باسم شرطة الولاية أنه تم اعتقال الرجل في مدينة نيوس الغربية بعد صدور مذكرة توقيف بحقه لـ”تخطيطه لجريمة خطيرة تستهدف المقاطعة”. ورفض المتحدث كشف مزيد من التفاصيل.

وقالت مجلة “فوكس” الألمانية في وقت سابق نقلا عن مصادر قضائية إن قوة الشرطة الخاصة اقتحمت شقة الرجل للاشتباه بأنه كان يخطط لهجوم يستهدف الشرطة والجيش. وذكرت المجلة أنه يعتقد أن الرجل الذي تم اعتقاله في ألمانيا والشاب (18 عاما) من أصل الباني الذي اعتقل في فيينا في وقت متأخر من الجمعة “قاما بتجارب على مواد لصنع متفجرات” في شقق في نيوس.

وصادرت الشرطة الألمانية أجهزة كمبيوتر وهواتف نقالة من منزل المشتبه به، واعتقلت زوجته مؤقتا للتحقيق معها، طبقا للتقرير. وأوردت المجلة أن الشاب الذي اعتقل في النمسا ابلغ المحققين أنه بايع تنظيم الدولة الإسلامية وكشف صلته بمن اعتقل في ألمانيا.

وألمانيا في حالة تأهب عالية منذ أن صدم التونسي انيس العامري حشدا بشاحنة في سوق للميلاد في برلين في كانون الأول/ ديسمبر ما أدى إلى مقتل 12 شخصا. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وكانت السلطات النمساوية قد ألقت القبض أول أمس الجمعة على شاب في الثامنة عشرة من العمر يدعى لورنز ك. واسمه الحركي أبو شاكر، على خلفية الاشتباه في تحضيره لعمل إرهابي. وذكر وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ سوبوتكا مساء الجمعة إن الشاب الذي ينحدر من “بيئة ألبانية” كان يحضر لشن هجوم إرهابي في فيينا.

ورجح الوزير أن يكون للهجوم خلفية دينية متشددة لها علاقة بالتيار السلفي، لكنه استبعد أن يكون الشاب من العائدين من أعمال قتال إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وذكر الوزير النمساوي أن المعلومات التي أدت إلى القبض على الشاب، وردت من قبل أجهزة استخبارات صديقة. (DPA)

عكس السير