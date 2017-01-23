ألمانيا : شركة ملابس شهيرة تتبرع بكميات من منتجاتها بقيمة تصل إلى مليون يورو للاجئين

قالت صحيفة برلينر مورغن بوست الألمانية إن شركة ملابس الجينز الشهيرة ليفي شتراوس Levi Strauss تبرعت بـ 1800 صندوق من منتجاتها للاجئين في برلين.

وقال هولغر ميشال المتحدث باسم المتطوعين في دار البلدية القديمة: “نحن مبهورون للغاية. هذا التبرع هو على الأرجح أكبر تبرع تلقيناه على الإطلاق” .

وذكرت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الصناديق التي أرسلتها الشركة مملوءة بالملابس والأحذية والملابس الداخلية والإكسسوارات وتقدر قيمتها ما بين 800 ألف يورو إلى مليون يورو.

وقالت يوليانا كرونين، الرئيسة التنفيذية لمنظمة اناتورا للخدمات اللوجستية، والتي يقع مقرها في كولونيا : “لقد حرصت الشركة أن يتم توزيع هذه الملابس على اللاجئين، في كل عام يتم التخلص من بضائع بقيمة 7 مليار يورو في ألمانيا، في كثير من الأحيان يوجد سلع فائضة لا يمكن بيعها أو توجد سلع مع عيوب صغيرة غير لائقة للبيع”.

وختمت كرونين : “إن تبرع شركة ليفي شتراوس بالملابس وتوزيعها على اللاجئين يعد مؤشرا مهما، صحيح أن التبرعات النقدية انخفضت بشكل كبير في الآونة الأخيرة ولكن الأمر الأكثر أهمية هو تقديم المساعدة في الأماكن التي يحتاج المرء فيها المساعدة”.

عكس السير