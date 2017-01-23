إنريكي : برشلونة مستعد للمنافسة على جميع الألقاب

قال المدير الفني لبرشلونة الإسباني، #لويس_إنريكي، عقب الفوز الكبير على إيبار 4-0 في الجولة 19 لليغا، إن فريقه “جاهز للمنافسة على جميع الألقاب”.

كما أبدى إنريكي سعادته بالانتصار في اللقاء الأخير بالدور الأول الذي كانت النقطة السلبية الوحيدة به هي إصابة لاعب الوسط سرجيو بوسكيتس بالتواء في كاحل القدم اليمنى.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: “كانت هناك نقاط إيجابية كثيرة في اللقاء. عانينا قليلاً في البداية بسبب ضغط لاعبي إيبار وهو ما تسبب في عدم خروجنا من مناطقنا”.

وتابع: “لكن سرعان ما زال هذا الضغط وصنعنا الخطورة. خرجنا بنتيجة كبيرة على الرغم من إصابة بوسكيتس التي تبدو خطيرة”.

وأشار: “الفريق يقدم مباراة كبيرة في كل مرة يزور فيها ملعب إيبوروا، لكننا كنا نعاني دائماً من أجل تحقيق الفوز”.

وأضاف: “المحصلة العامة للدور الأول جيدة، على الرغم من أنها قابلة للتحسن دائماً. الفريق مستعد للمنافسة على جميع الألقاب. هدفنا دائماً هو التحسن”.

كما يتطلع إنريكي لأن يواصل البلاوغرانا سلسلة النتائج الجيدة التي تحققت مؤخراً من أجل مواصلة الضغط على المتصدر ريال مدريد “بطل الشتاء”.

وأبدى إنريكي عدم قلقه إزاء إصابة سرجيو بوسكيتس بسبب امتلاكه لأوراق بديلة كثيرة في هذا المركز. “لدينا حلول كثيرة. فزنا لتونا برباعية في إيبوروا، ولدينا وقت للتفكير في هذا الأمر. سيرجي روبرتو أحد الحلول أيضاً، مثل راكيتيتش وإنييستا وماسكيرانو”.

وواصل أبناء لويس إنريكي بهذا الفوز ملاحقة الغريم التقليدي برشلونة بعدما رفعوا رصيدهم لـ41 نقطة وبفارق نقطتين خلف الميرينغي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، ونقطة خلف الوصيف إشبيلية.

في المقابل، تجمد رصيد إيبار عند 26 نقطة في منتصف الترتيب. ( EFE )

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