اتصل بالإسعاف قبل القيام بفعلته .. ألمانيا : شاب ألماني يطعن لاجئاً سورياً بسكين !

قالت صحيفة برلينر مورغن بوست الألمانية، يوم الأحد، إن شاباً ألمانياً قام أول أمس السبت بطعن لاجئ سوري بالسكين في مدينة برلين.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الشاب الألماني (19 عاماً) اتصل أولاً بالطوارئ وأخبرهم عن حادثة الطعن، وقبل وصولهم قام بطعن الشاب السوري (25 عاماً) قرب محطة الحافلات.

وذكرت الصحيفة أنه تم نقل الشاب إلى المشفى لتلقي العلاج، فيما قامت الشرطة باعتقال الجاني.

وليس من الواضح تماماً، بحسب الشرطة، ما إذا كانت الحادثة لها صلة بكراهية الأجانب.

وترجح النيابة العامة أن الشاب يعاني من اضطراب عقلي ولا تزال التحقيقات جارية معه.

عكس السير