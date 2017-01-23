السعودية : القبض على ” عصابة سورية ” تسرق عن طريق انتحال صفة رجال الأمن

قالت وسائل إعلام سعودية، إن شرطة الرياض اعتقلت عشرة سوريين انتحلوا صفة رجال الأمن السعودي، وارتكبوا جرائم سلب وسرقة سيارات وممتلكات.

وقال ناطق باسم شرطة منطقة الرياض، إن “دوريات الأمن في المدينة تلقت يوم الأحد، بلاغاً عن قيام أشخاص مجهولين بانتحال صفة رجال الأمن والدخول إلى موقع سكني يقيم فيه عمال، وسرقة مبالغ مالية وجوالات وأسلاك كهربائية وسيارة نوع إيكو”.

وأضاف أنه “لخطورة ما أقدم عليه الجناة، تم تكثيف عملية البحث والتحري ما أسفر عن القبض عليهم وعددهم 10 سوريين اتضح من التحقيقات الأولية أنهم يشكلون عصابة تمتهن انتحال صفة رجال الأمن وارتكاب جرائم السلب وسرقة السيارات والممتلكات”.

وضبط الأمن السعودي بحوزتهم مواد مسروقة من بينها حقيبة ذهب، ومواد بناء، ومولدات ومعدات كهربائية.

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