السعودية : فرار موقوف من قبضة رجال الأمن بطريقة غريبة

نجح أحد الوافدين الأجانب المقيمين في #السعودية، في الفرار من قبضة رجال الأمن، بعد أن استخدم حيلة تمكن عبرها من خداع محتجزيه والاختفاء عن الأنظار في محافظة املج التابعة لمنطقة #تبوك.

وقالت تقارير محلية، إن رجال الأمن كانوا في مهمة ترحيل مقيم أفريقي مخالف لنظام الإقامة من منطقة تبوك إلى مدينة جدة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، عندما استطاع المقيم الفرار منهم.

وطلب المقيم الموقوف من رجال الأمن، السماح له بالنزول من الحافلة التي تقلهم لأداء الصلاة خلال التوقف في إحدى محطات التزود بالوقود، ليستغل موافقتهم على طلبه بالهرب في منطقة جبلية وعرة قريبة من المحطة.

وبدأت الجهات الأمنية في محافظة أملج، عملية بحث واسعة عن المقيم الذي سيواجه اتهامات أخرى بعد القبض عليه وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، ولن تقتصر على مخالفة نظام الإقامة فقط.

ويعيش في السعودية نحو عشرة ملايين وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، وتبذل المملكة جهوداً كبيراً لملاحقة المخالفين منهم لنظام الإقامة وترحيلهم لبلدانهم الأصلية.

عكس السير