السويد : إعتقال 3 أشخاص قاموا ببث مباشر لحادثة اغتصاب جماعي عبر فيسبوك ! ( فيديو )

قامت عصابة سويدية باغتصاب جماعي لفتاة وبثوا هذا الفعل الشائن على الهواء مباشرة عبر تقنية البث المباشر في فيسبوك.

واعتقلت الشرطة السويدية، الأحد، 3 أشخاص على خلفية الحادثة التي جرت في مدينة أوبسالا، رابع أكبر مدينة في البلاد.

وحسب صحيفة “أفتونبلاديت” السويدية فإن المجموعة بثت المشاهد ضمن مجموعة على فيسبوك من إحدى الشقق السكنية في أوبسالا، جنوب شرقي السويد.

وأضافت، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”، أن الشرطة في إقليم أوبسالا تحقق في الحادث، بعد أن تلقت بلاغا بخصوصه من سكان محليين، إلا أنها لم تفصح عن أي معلومات.

ونقلت الصحيفة عن مواطن سويدي من مكان وقوع الحادثة قوله: “اعتقدت في البداية أنها مزحة.. لكن يبدو أنها فعلة سيئة مدبرة”.

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