الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت : ترامب كان مهووساً بي

كشفت الممثلة الأميركية #كريستين_ستيوارت أن #دونالد_ترامب كان مهووسا بها ، وأدلت الممثلة البالغة من العمر 26 عاما بهذه التصريحات لمجلة “فاراييتي” في مهرجان ساندانس للسينما المستقلة، تعليقا على خمس تغريدات نشرها ترامب ليلومها بشدة على خيانتها شريكها السابق روبرت باتينسون، في وقت كان فيه الرئيس الحالي للولايات المتحدة يقدم برنامج تلفزيون الواقع “ذي أبرنتيس″.

وصرحت ستيوارت للمجلة “كان مجنونا ومهووسا بي قبل بضع سنوات، والأمر كان جنونيا بالكامل” وفق ما اوردت صحيفة العرب اللندنية ، وكان الملياردير الأميركي ورئيس الولايات المتحدة الحالي قد نشر، بين أكتوبر ونوفمبر 2012، خمس رسائل عن الثنائي الشهير في هوليوود عاتب فيها ستيورات على خيانتها شريكها.

ومن بين هذه التغريدات، واحدة يؤكد فيها ترامب أنه “متأكد بنسبة 100 بالمئة” من أن الشابة ستقوم مجددا بخيانة شريكها.

وقد طلب الملياردير الأميركي في آخر تغريدتين له بتاريخ 22 أكتوبر من روبرت باتينسون “التخلي عن كريستين ستيوارت”، كاتبا “سوف يشكرني بعد بضع سنوات. كن حكيما يا روبرت!”. وبقي الثنائي على علاقة حتى مايو 2013، بعد شهر على آخر تغريدة لدونالد ترامب تمنى فيها “عيدا سعيدا” لكريستين ستيوارت.

وصرحت الممثلة لمجلة “فاراييتي”، “لنقل إنه كان في تلك الفترة نجما لتلفزيون الواقع. ولم أكن أعلم من هو ولم يكن الأمر مهما بالنسبة إلي” ، وكشفت “لكن أحدهم ذكرني لاحقا بكل هذا و رأيت أنه كان على حق”.

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