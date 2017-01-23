بارزاني يهدد بإعلان استقلال كردستان العراق إذا تولى المالكي رئاسة الحكومة

قال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق إن ما تحقق في معركة الموصل حتى الآن ضربة قوية لتنظيم داعش، لكنه امتنع عن التكهن بالموعد المحتمل لحسم معركة الموصل، كما هدد بإعلان الاستقلال في حال عودة المالكي لرئاسة الحكومة.

وقال بارزاني في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نشرتها اليوم (الاثنين 23 يناير/ كانون الثاني 2017) إن خسائر البيشمركة منذ بدء القتال ضد تنظيم “داعش” بلغت 1668 قتيلا و9725 جريحا، في حين كانت خسائر التنظيم 15 ألف قتيل. وأوضح أن عملية الإطاحة برفيقه وقريبه هوشيار زيباري من حقيبة المال، التي كان يتولاها، كانت موجهة ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي وعملية الموصل، لإسقاط الأول وإفشال الثانية، وإعادة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء.

وعن موقفه في حال عودة المالكي، قال “سأعلن استقلال كردستان في اللحظة التي يتولى فيها المالكي رئاسة الوزراء وليكن ما يكون ومن دون الرجوع إلى أحد … لا يمكن أن أقبل البقاء في عراق يحكمه المالكي”. وكشف بارزاني أنه صارح العبادي وقادة سياسيين التقاهم في بغداد بأن العراقيين فشلوا في بناء شراكة حقيقية فيما بينهم وأنه من الأفضل أن نكون جيرانا طيبين”. (DPA)

عكس السير