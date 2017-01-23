برشلونة يقترب من حسم صفقة ضم الكولومبي مينا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اقتراب نادي #برشلونة لكرة القدم من حسم صفقة ضم اللاعب الدولي الكولومبي الشاب ياري مينا، مدافع فريق بالميراس البرازيلي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أنّ بيب سيغورا، السكرتير الفني لنادي برشلونة، قد سافر، مؤخراً، إلى البرازيل، حيث استغل تواجده هناك من أجل زيارة اللاعب ياري مينا.

وسعى سيجورا لمشاهدة مينا خلال تدريبات فريقه بالميراس، ليجمع عنه أكبر قدر ممكن من المعلومات تحسباً لاتخاذ القرار النهائي حول الصفقة.

وأوضحت ذات الصحيفة الكاتالونية بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، أنّ تقارير سيغورا تنصح نادي برشلونة بضم اللاعب، ولكنه سيعرضها على روبرت فرنانديز، المدير الرياضي للنادي، قبل حسم الصفقة .

وبحسب “موندو ديبورتيفو” فانه في حال اقتنع برشلونة بضم اللاعب مينا، فإنّه سيتعاقد معه لمدة ثلاث سنوات مقابل 31 مليون يورو، مقسمة على 9 ملايين لعام 2017، و10 ملايين لعام 2018، و12 مليون لعام 2019.

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