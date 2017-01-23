بسبب هاتف .. جزائري يعتدي على والدته و يطعن شقيقته

انهال شاب جزائري يبلغ من العمر 19 عاما، بالضرب المبرح على والدته التي تبلغ من العمر 44 عاما بعدما أسقطت هاتفه دون قصد في الماء.

و بحسب صحيفة النهار الجديد، غضب الابن من فعلة والدته بالرغم من تقديمها الاعتذار له، وأصيب بنوبة غضب شديدة، وأخذ يطالبها بشراء هاتف جديد له، أو دفع ثمن الهاتف الذي تسببت في إتلافه، ولكن والدته لم تكن تملك المبلغ الذي يطالبها به، الأمر الذي جعله يقوم بضربها ضربا مبرحا.

وتسبب ضرب الابن لوالدته في إصابتها بجروح في العين اليسرى والبطن والظهر، وأثناء اعتدائه على والدته حاولت شقيقته الصغرى البالغة من العمر 13 عاما الدفاع عن والدتها، الأمر الذي تسبب في إصابتها بطعنة سكين في بطنها.

وسارع جيران الأسرة في إنقاذ الأم وابنتها من بين يدي الابن العاق، وقاموا بالالتفاف حوله وأشبعوه ضربا، ولم يبعدهم عنه سوى بكاء الأم التي ظلت تدافع عنه رغم ما فعله بها وبشقيقته.

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