تركيا : مقتل منفذ محاولة الهجوم على مقر حزب ” العدالة و التنمية ” في إسطنبول

تل منفذ محاولة الهجوم على مقر حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم) في مدينة إسطنبول، إثر اشتباكات معه بعد رفضه الاستسلام وإطلاق النار على القوات الأمنية.

وقالت مصادر أمنية تركية، للأناضول، الأحد، إن فرق مكافحة الإرهاب بإسطنبول كشفت من خلال التحقيقات أن “بيلغي هان كربات” عضو منظمة “د هـ ك ب ج” الإرهابية، وأحد المطلوبين ضمن القائمة الرمادية لوزارة الداخلية، هو من نفذ محاولة الهجوم على مقر الحزب.

ومساء الجمعة الماضية، تعرض مقر “العدالة والتنمية” في إسطنبول، لمحاولة هجوم بقذيفة صاروخية، دون سقوط خسائر بشرية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الفرق التي حددت مكان منفذ محاولة الهجوم في قضاء “مرادلي” بولاية “تكير داغ”، غربي تركيا، أطلقت عملية أمنية للقبض عليه.

وأكدت أن الإرهابي رفض الاستسلام وبادر بإطلاق النار على القوات الأمنية، مما أدى إلى اشتباكات أسفرت عن مقتله.

وسبق أن خصصت الدولة، مكافأة بقيمة 300 ألف ليرة تركية (81 ألف دولار أمريكي) لمن يدلي بمعلومات عن “كربات”.

وتأسست منظمة “د هـ ك ب ج” (DHKP/C) عام 1978، وهي جماعة يسارية متشددة تُتهم بتنفيذ عدة عمليات مسلحة في تركيا، ومدرجة على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تركيا. (ANADOLU)

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