تفاصيل اليوم الأول لمحادثات الأستانة بين الفصائل المعارضة و النظام ( محدث أولاً بأول )

↓ مصدر بالمعارضة: تبلغنا بأن روسيا وجهت طلبا صارما للنظام بوقف الأعمال القتالية بوادي بردى (الجزيرة)

↓ وزير خارجية كازخستان: حل الأزمة السورية لا يتم إلا من خلال المفاوضات

↓ وزير خارجية كازخستان: مستمرون ببذل الجهود كافة لحل الأزمة السورية

↓ وزير خارجية كازخستان: معاناة الشعب السوري تستدعي بذل جهود للتوصل إلى حل مقبول للأزمة

↓ الجزيرة : خلافات كبيرة بشأن البيان الختامي لمفاوضات #أستانا

↓ مصدر بالمعارضة: نرفض ذكر أي دور لإيران في البيان الختامي كضامن لوقف إطلاق النار (الجزيرة)

↓ المعارضة السورية: الجلسة الافتتاحية فقط ستكون وجها لوجه مع النظام (العربية)

↓ جلسة مغلقة للوفود المشاركة في اجتماع أستانة

↓ محمد علوش : يجب التوصل إلى مبادرات تتعلق بحسن النية (سكاي نيوز)

↓ يحيى العريضي المتحدث باسم وفد المعارضة لرويترز : لن ندخل في أي مناقشات سياسية وكل شيء يدور حول الالتزام بوقف إطلاق النار والبعد الإنساني لتخفيف معاناة السوريين الموجودين تحت الحصار والإفراج عن المعتقلين وتسليم المساعدات

↓ محمد علوش: نطالب بتطبيق جميع القرارات الأممية بشأن #سوريا

↓ علوش: ندعو لحل يؤدي إلى انتقال سياسي يبدأ برحيل #الأسد ونظامه

↓ الجعفري: نأمل تثبيت هدنة لزمن محدد للفصل بين التنظيمات الراغبة بالمصالحة والإرهابيين

↓ علوش: لا بد من جهود دولية لإخراج كل المليشيات الإيرانية المقاتلة من #سوريا

↓ علوش: وجود المليشيات المقاتلة مع النظام يساهم في استمرار سفك الدم السوري

↓ علوش: نطالب بضم المليشيات المقاتلة مع النظام لقائمة الإرهاب الدولي

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