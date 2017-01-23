ثغرة أمنية خطيرة بأجهزة الراوتر من ” نت جير “

أشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إلى تأكيدات شركة ” نت جير ” بخصوص وجود ثغرة أمنية خطيرة فيما يزيد على 60 موديلاً من أجهزة الراوتر، والتي قد يستغلها القراصنة بكل سهولة.

ولذلك ينصح الخبراء الألمان بضرورة تحديث البرامج الثابتة بأجهزة الراوتر على وجه السرعة؛ حيث نشرت شركة نت جير عبر الرابط (http://kb.netgear.com/30632/Web-GUI-Password-Recovery-and-Exposure-Security-Vulnerability) التحديثات المعنية مع إرشادات الأمان الواجب مراعاتها.

وإذا لم يعثر المستخدم على برامج فيرموير لجهاز الراوتر، فإنه يتعين عليه إيقاف وظيفة استعادة كلمات المرور والصيانة عن بُعد، وقد اضطرت شركة نت جير إلى إصلاح ثغرة أمنية خطرة ظهرت منتصف ديسمبر(كانون الأول) الماضي في العديد من موديلات الراوتر، والتي قد تتيح للقراصنة في بعض الأحيان التحكم في الراوتر، عند قيام المستخدم بفتح مواقع الويب الخبيثة. ( DPA )

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