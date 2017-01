Der Angeklagte Abubaker C. (M) sitzt am 20.01.2017 im Gerichtssaal des Landgericht Heilbronn (Baden-Württemberg) zwischen seinem Dolmetscher Yusuf Shoaib (r) und Anwalt Christoph Troßbach. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, aus religiösen Motiven eine Rentnerin in Bad Friedrichshall ermordet zu haben. (zu dpa ««Ungläubige» getötet? Mann steht wegen Mordes vor Gericht» vom 20.01.2017) Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

” حان وقت دفع الثمن ” .. ألمانيا : محاكمة لاجئ قتل سبعينية خنقاً بكابل الهاتف ! بدأت في ألمانيا محاكمة لاجئ قام في بارتكاب جريمة مروعة في مدينة “هايلبرون” (ولاية بادن فورتنبيرغ) العام الماضي. موقع “شبيغل” الألماني، تناول تفاصيل القضية، مشيراً إلى أن اللاجئ “أبو بكر ك” (27 عاماً)، قتل وسرق امرأة سبعينية (ماريا م)، حيث قام بخنقها بكابل الهاتف وهي في سريرها، في أيار الماضي. وقام أبو بكر (باكستاني مولود في السعودية) بكتابة عبارات باللغة العربية على حائط منزلها، إلى جانب آيات من القرآن، وجملة “It’s payback time!”، أي حان وقت الثأر أو دفع الثمن. وكان غونتر زوج الضحية نائماً في غرفة أخرى (بسبب شخيره)، ولم يعلم ما حصل، وعندما أفاق من النوم وجد زوجته مقتولة في غرفتها، وقت وضع القاتل صليباً وجده في المطبخ بين يديها. وقام اللاجئ بسرقة أموال وهاتف ومجوهرات الضحية. واعتقلت الشرطة اللاجئ بعد مطابقات عينات الحمض النووي التي خلفها في منزل الضحية، واتهمته بالدخول عنوة بنية القتل والسرقة. وخلال جلسة المحاكمة، أجاب الباكستاني على سؤال القاضي عن اسمه بالقول : “أنا معروف بأسماء كثيرة”. ووصف أبو بكر نفسه بالسني المتعصب، وقال إن “هنالك مسلمين لا يستطيعون تأدية الصلاة بشكل صحيح”، وإن “العديد من البشر يستحقون القتل .. الذين ينظرون إلى نساءنا بنظرات خاطئة”. وقال الموقع، بحسب ما ترجم عكس السير، إن التحقيقات لم تشر لوجود علاقة أو اتصالات بين أبو بكر وداعش. وكان أبو بكر وصل إلى ألمانيا عما 2013، ومنذ ذلك الوقت اعتاد على تدخين الماريغوانا ومشاهدة التلفاز. وقررت المحكمة استدعاء خبراء نفسيين لتقييم حالة أبو بكر العقلية، على أن يصدر الحكم في القضية، أواخر شباط القادم. عكس السير قيم الخبر شاركها Facebook

Twitter

Google +