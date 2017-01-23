دورتموند يخطف ” إبراهيموفيتش الأسمر ” من ريال مدريد !

أفادت تقارير صحفية محلية أنّ المهاجم السويدي الشاب ألكسندر إسحاق، رفض الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني، مفضلاً عليه نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أنّ ألكسندر إسحاق، مهاجم نادي أيك سولنا السويدي، والبالغ من العمر 17 عاماً، سيتعاقد رسمياً مع ريال مدريد في غضون شهر يناير الجاري، لمدة 5 سنوات، مقابل 10 ملايين يورو.

ولفتت ذات الصحيفة الإسبانية إلى أنّ نادي ريال مدريد وعلى الرغم من العقوبة المفروضة عليه من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم بعدم ضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن ذلك لا يمنعه من التعاقد مع لاعبين جدد مع إرجاء تسجيله لحين انتهاء العقوبة، أي في الصيف القادم.

لكن صحيفة ” أدتكونبلاديت” السويدية قالت بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف : “في إسبانيا هم بالفعل ذكروا أن الصفقة اقتربت من الانتهاء، لكنهم لم يصلوا لاتفاق مع اللاعب، والذي يفضل نادي أوروبي آخر وهو بوروسيا دورتموند”.

ويعد ألكسندر إسحاق أحد أبرز المواهب السويدية خلال الفترة الحالية، حيث قاد أيك سولنا لاحتلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، والتأهل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

وعلى الرغم من صغر سنه، لكن إسحق مثل المنتخب السويدي الأول، ويلعب بشكل أساسي مع ناديه، “أيك سولنا” السويدي ، ويُلقب في السويد بـ”إبراهيموفيتش الأسمر” بالنظر لما يتمتع به من قامة طويلة (1.90م) وقوة بدنية هائلة، على غرار مواطنه زلاتان ابراهيموفيتش، المهاجم الحالي لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.

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