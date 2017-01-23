ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم الإنكليزي ديلي ألي

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن نادي #ريال_مدريد الإسباني، قد وضع اللاعب الدولي الإنكليزي الشاب، ديلي ألي، نجم فريق توتنهام على رأس قائمة اللاعبين المستهدفين للتعاقد معهم في “الميركاتو”الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية إن ديلي ألي، أصبح الهدف رقم واحد لدى ريال مدريد في الصيف القادم.

ورأت ذات الصحيفة البريطانية بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف أنّ “توتنهام يمكن أن يتوقع استقبال عرض من العملاق الإسباني بقيمة 50 مليون جنيه استرليني للتنازل عن خدمات الدولي الإنكليزي”.

وأوضحت: “بالرغم من تجديد اللاعب لعقده في سبتمبر الماضي مع السبيرز، إلا أن النادي الملكي عازم على القيام بما يلزم لضم واحد من أكثر لاعبي الوسط إثارة في العالم”.

وقد تألق ديلي ألي، البالغ من العمر،20 عاماً، بشكلٍ لافتٍ، في الموسم الجاري، حيث شارك في 28 مباراة مع نادي توتنهام في مختلف المسابقات المحلية والقارية، مسجلاً 12 هدفاً، ومقدماً 5 تمريرات حاسمة.

عكس السير