” سامسونغ ” : خلل في تصميم و تصنيع البطارية وراء احتراق ” نوت 7 “

قالت شركة #سامسونغ للإلكترونيات اليوم الاثنين إن تصميم وإنتاج بطاريات جهاز “#غالاكسي نوت 7” كانا السبب وراء احتراق أجهزة الهاتف الذكي.

وقالت سامسونغ في بيان وفقاً لوكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية إن “تحقيقنا، وكذلك تحقيقات أتمتها ثلاث مؤسسات مستقلة، خلصت إلى أن البطاريات هي السبب في حوادث أجهزة نوت 7”.

وأوضحت سامسونغ أن حوالي 700 مهندس قاموا بفحص 200 ألف جهاز و30 الف بطارية أثناء التحقيق في سبب الحرائق.

وكانت سامسونغ بدأت بيع الهاتف في 19 أغسطس (آب) الماضي، لكنها أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) أنها أوقفت الإنتاج بعد عدة تقارير عن احتراق بعض الأجهزة.

وقدر خبراء أن وقف الإنتاج سيكلف الشركة العملاقة نحو 3.5 تريليون وون (3 مليار دولار) في الأرباح التشغيلية عن الربع الرابع من عام 2016 حتى الربع الأول من عام 2017.

وكان من المتوقع أن يتنافس “غالاكسي نوت 7″، الذي طرح في الأسواق بسعر 940 دولاراً، مع أجهزة “آي فون” التي تنتجها شركة أبل الأمريكية. ( DPA )

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