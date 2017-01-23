صائغ بريطاني أراد إلقاء سجادته القديمة فوجد داخلها ” كنزاً “

أصيب ريتشارد بلامبيد صاحب متجر مجوهرات في مدينة جيرسي جنوب إنكلترا، بالذهول عندما عثر على “كنز” داخل سجادته القديمة.

وقرَّر بلامبيد رمي سجادته القديمة الموجودة في قسم نجارة المصوغات، والمفروشة أسفل سبع محطات لحرفيين يصنّعون المجوهرات منذ خمسة أعوام وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، لكنها كانت تحتوي على كمية هائلة من غبار المعادن الثمينة والتي تقدّر بنحو 155 ألف دولار أمريكي.

وذكر بلامبيد الذي يُدير متجر المصوغات مع ابنته، في حديثه مع صحيفة “ميرور” البريطانية أنهما لم يتوقَّعا أبدًا احتواء السجادة على كمية كبيرة من رذاذ المصوغات، رُغم تنظيفها بانتظام.

وبعد تمزيق السجادة وحرقها في المقرّ الرئيس لتجارة سبائك الذهب في لندن للكشف عن المعادن داخلها تبيّن احتواؤها على الذهب والبلاتين والفضة.

وعلّق غاري ويليامز مدير متجر لندن بأن احتواء السجادة على هذه الكمية من رذاذ المصوغات يعد المرة الأولى التي يوثقها المتجر لديه.

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