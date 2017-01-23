صحيفة تركية : الولايات المتحدة تنشئ قاعدة عسكرية جديدة غرب الحسكة تضم 800 جندي من القوات الخاصة

قالت صحيفة صباح التركية إن وسائل إعلامية نقلت أنباء عن قيام الولايات المتحدة تأسيس قاعدة عسكرية أمريكية غرب الحسكة، تزامناً مع التلميح التركي باحتمال اغلاق قاعدة انجيرليك الجوية في وجه القوات الأمريكية، نتيجة الخلاف القائم بين البلدين من دعم الولايات المتحدة لتنظيم “ب ي د” في سوريا.

وقالت الوسائل الإعلامية المقربة من رئيس منطقة كردستان العراق، مسعود برزاني، إن القاعدة العسكرية ستنشأ في المنطقة المذكورة، وسينشر فيها قرابة 800 من قوات الكوماندوز الأمريكية. كما ستسخدم القاعدة في دعم الحرب على تنظيم داعش في الرقة ودير الزور، بحسب المصادر.

ونقل عن المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى هويته، أن “مركز التنسيق الأمريكي في المنطقة اتخذ من معسكر تل بيدر قاعدة جديدة له، تضم 800 جندي أمريكي من قوات الكوماندوز الخاصة، إضافة إلى مدربين وأسلحة ومعدات وآليات عسكرية”.

المصدر لفت إلى أن “القاعدة العسكرية الجديدة تأتي في إطار التحضيرات لمعركة دير الزور، إضافة إلى تقديم الدعم والمشاركة الفعلية في معركة الرقة”.

وكان من اللافت للانتباه تزامن الحديث عن القاعدة الجديدة، مع تلميحات تركيا باحتمال إغلاقها قاعدة انجيرليك في وجه الولايات المتحدة التي أخلفت بالتزاماتها فيما يخص إخراج تنظيم ب ي د من منبج.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أنشأت في وقت سابق عدة قواعد عسكرية ومهابط للمروحيات في مواقع مختلفة منها جنوب عين العرب كوباني وعين عيسى ورميلان بريف الحسكة.

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