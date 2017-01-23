صحيفة مدريدية تكشف تفاصيل عقد ميسي الجديد

لا تزال قضية تمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة الإسباني، حديث وسائل الإعلام العالمية، خصوصا بعد الضجة التي أثيرت مؤخرا حول إمكانية رحيل البرغوث عن النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن نادي برشلونة رصد ميزانية التجديد للاعب الأرجنتيني، والتي سوف تتراوح بين 35 إلى 40 مليون يورو بشكل صافي يخلو من الضرائب، أي أن الراتب الكامل لميسي سوف يصل إلى 70 أو 80 مليون يورو سنويا.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر داخل النادي الكتالوني، إن إدارة برشلونة لديها القوة الاقتصادية الكاملة لتجديد عقد النجم الأرجنتيني، والإبقاء عليه رغم العروض المغرية من الأندية الكبرى.

وتأتي هذه التقارير بعد أيام من تصريحات والد اللاعب، خورخي ميسي، قبل يومين، والتي أكد من خلالها أنه لا يوجد أي خطر حول تجديد عقد نجله مع برشلونة.

وينتهي العقد الحالي لميسي مع برشلونة في يونيو 2018، لكنّه لم يجدّده بعد وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، بخلاف العديد من نجوم “البرسا” على غرار البرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز والإسباني بوسكيش.

وأدى هذا التأخر في تجديد عقد ميسي إلى الكثير من التكهنات والتأويلات حول المستقبل الرياضي للبرغوث، حيث ربطته بعض التقارير بإمكانية الرحيل نحو نادٍ آخر، كمانشستر سيتي الإنكليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

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