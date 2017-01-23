طلق ناري ينهي حياة ممثل أستراليا أثناء تصويره أغنية

قتل ممثل شاب بطلق ناري أثناء تصوير أغنية بطريقة الفيديو كليب لفريق الهيب هوب، “بليس إن إيسو”، الذي يتخذ من #سيدني مقرًا له.

وبحسب الشرطة الأسترالية، فقد تم إطلاق العديد من الأعيرة النارية في إطار العمل الفني لتصوير الكليب، وذلك في حانة “بروكلين ستاندارد” تحت الأرض في بريسبان.

وقال محقق الشرطة، توم أرميت، للصحفيين بحسب ما ذكرت شبكة إرم نيوز : ”أصيب أحد الممثلين في الصدر نتيجة لاستخدام تلك الأسلحة النارية، وتوفي في وقت لاحق متأثرًا بجروحه”.

وأعلن المسعفون وفاة الرجل بعد فشلهم في علاجه على مدى ساعة في مكان الحادث، وأوضح أرميت أن الشرطة فتحت تحقيقا جنائيا في الحادث.

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