علماء روس يجدون بديلاً للبلاتين

أورد المكتب الصحفي لجامعة نوفوسيبيرسك الحكومية ومعهد الكيمياء غير العضوية أن علماء كيمياء من المنشأتين المذكورتين ابتكروا محلولا صلبا من الكوبلت والايريديوم ، و قد تستخدم هذه التركيبة الجديدة كمادة محفزة في خلايا وقود مختلفة حيث ستعوض عن #البلاتين الغالي الثمن.

وقد أكدت إدارة الجامعة أن خلايا الوقود تتصف بمردود زائد لا يقل عن 50% وإمكانية العمل المتواصل طيلة وقت التغذية بالوقود والمؤكسِد (عامل الأكسدة). مع هذا لا بد من وجود مادة محفزة على أقطاب الخلية لتأمين جريان التفاعل الكيميائي وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، و يستخدم البلاتين بصفته حفّازاً على نطاق واسع ولكنه يتصف ببعض السلبيات من بينها غلاء هذه المادة حيث يزيد سعر الأقطاب المطعمة بالبلاتين عن 70% من سعر خلية الوقود كلها.

إضافة إلى كون الإيريديوم أرخص من البلاتين إذ هو بنصف سعره تؤدي إضافة الكوبلت إلى المحلول إلى انخفاض أكبر لسعر الحفّاز الجديد، علاوة على بروز ظاهرة التآزر حيث تتجاوز فعالية المزيج مجموع مقادير فعالية أجزائه إذا أخذ كل منها على حدة. وتعمل سبيكة الكوبلت والإيريديوم بنفس طريقة عمل الحفاز المأخوذ من البلاتين حيث تحقق نفس الفعالية بسعر أقل ولمدة أطول.

ويعمل تطبيق طريقة التفكيك الحراري لملحي فلزي الكوبلت والإيريديوم على تعجيل عملية الحصول على مادة متجانسة، عن طريق تداخل جزيئات العنصرين، من بضعة أشهر إلى بضع ساعات معدودة.

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