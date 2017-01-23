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فرانس برس : البيت الابيض يعلن ان #ترامب منفتح على تنفيذ عمليات مشتركة مع #روسيا في #سوريا
1 ساعة مضت ورد الآن
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منفتح على تنفيذ عمليات مشتركة مع #روسيا
في #سوريا"
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