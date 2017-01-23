كادت أن تودي بالطائرة .. تفجير قنبلة روسية سقطت عن طريق الخطأ في قرية بريف جبلة

قالت مصادر إعلامية موالية، إن وحدات الهندسية في الميليشيات النظامية التي يطلق عليها اسم “الجيش” فككت قنبلة أسقطها طائرة روسية في منطقة خاضعة لسيطرة النظام عن طريق الخطأ.

وأفاد الإعلام الموالي، بحسب ما رصد عكس السير، أن “وحدات الهندسةي قامت بتفجير قنبلة سقطت بالخطأ في منطقة #بسيسين في ريف #جبلة من إحدى الطائرات الحربية التي كانت تقلع من مطار #حميميم”.

وأضاف : “لا أنباء عن أضرار أو إصابات حيث جرى إخلاء المنطقة وإبعاد السكان عن مكان سقوط القنبلة مباشرة”.

من جهتها، علقت القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية، وهي صفحة “غير رسمية” يديرها عناصر داخل قاعدة الاحتلال الروسي، على الحادثة بالقول إن “القنبلة الصاروخية التي سقطت اليوم في منطقة آمنة لا تمثل تهديداً لقواتنا كانت قد سقطت لأسباب تقنية كادت ان تودي بالطائرة لولا ذلك، فتم إسقاط القنبلة في مكان لا يتواجد فيه سكان حسب رؤية قائد الطائرة وتم التعامل معها بالشكل الصحيح حسب التعليمات الهندسية وقواعد الأمان”.

عكس السير