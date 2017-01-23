كيف استقبلت أحلام دعوة عمرو أديب لاستضافتها في برنامجه ؟

نشرت الفنانة الإماراتية #أحلام على صفحتها الشخصية بموقع #تويتر، صورة الدعوة التي وُجّهت إليها من معدي برنامج “كل يوم”، الذي يذاع على فضائية “أون إي”، ويقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، وذلك لاستضافتها في حلقة من البرنامج، إلا أنها رفضت إجابة الدعوة.

وعلقت أحلام على ذلك قائلة: “لن أمنحك شرف لقاء الملكة، ولا أتشرف بك ولا بلقائك، من حق كل شخص أن يحلم، لكن احلم على قدّك عمرو أديب”.

يذكر أن أديب استضاف الفنان راغب علامة، الذي تحدث عن أحلام، كما أشار إلى أنها كانت تمثّل بالنسبة إليه مجرد شخص يعرفه، لافتًا إلى أنها قدمت إليه التعازي حينما توفيت والدته بحسب ما ذكرت صحيفة هافينغتون بوست بنسختها العربية ، كما سخر منها وما كان على أديب سوى الضحك والصمت.

وأبدى محبو الفنانة الإماراتية إعجابهم برّدها على الدعوة التي وجهت إليها، وتضامنوا معها في ذلك.

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