لافروف : اجتماع أستانة خطوة هامة لحل الأزمة السورية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، إن روسيا وهنغاريا تتوقعان أن يكون الاجتماع المنعقد في أستانة حول سوريا “خطوة هامة” لحل الأزمة هناك.

وأضاف في تصريح صحفي عقب اجتماع مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو في موسكو: “نفترض أن لقاء ممثلي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة سيكون خطوة هامة في حل الأزمة”، حسب ما ذكرت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.

وأشار لافروف إلى أن “روسيا لا تحاول إبعاد المعارضة السياسية عن محادثات أستانة، لكن ينبغي التركيز على استقطاب الجماعات المسلحة”.

وأضاف أن “اللقاءات السورية – السورية في جنيف ستركز على المحادثات بين الحكومة السورية وكافة مجموعات المعارضة دون استثناء”. (ANADOLU)

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