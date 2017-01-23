ماذا قال ترامب عن المظاهرات الحاشدة التي خرجت ضده ؟

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة الأحد الذين شاركوا في مسيرات تقودها نساء في انحاء الولايات المتحدة احتجاجا على تنصيبه، وضمنهم مشاهير.

وكتب ترامب في تغريدته “شاهدت احتجاجات امس، ولكن على ما اعتقد فقد اجرينا انتخابات. لماذا لم يصوت هؤلاء؟ ان المشاهير يلحقون اضرارا كبيرة بالقضية”.

وبعد ساعة كتب تغريدة ثانية اكثر رسمية اكد فيها احترامه حق التظاهر.

وقال “الاحتجاجات السلمية من سمات ديموقراطيتنا. حتى لو لم اوافق عليها دائما، الا انني اقر بحق الناس في التعبير عن ارائهم”.

ولم يرد تعداد رسمي للحشود التي شاركت في اكبر تظاهرة في واشنطن، الا ان المنظمين صرحوا لفرانس برس انهم واثقون بان التحرك جمع مليون شخص احتجوا على اي الغاء لحقوق المرأة والمهاجرين والاقليات.

ولم يشمل هذا العدد التظاهرات الاصغر التي جرت في انحاء البلاد والعالم والتي قال المنظمون ان عددها تجاوز 600 احتجاج.

ويعكس حجم التظاهرات الحاشدة في الولايات المتحدة وغيرها في انحاء العالم، عمق المعارضة للملياردير ترامب بعد يومين من تنصيبه رئيسا للبلاد.

وشارك في الاحتجاجات مشاهير مثل مادونا والممثلات سكارليت جوهانسن واشلي جود وأمريكا فيرارا والمخرج مايكل مور، والناشطة في حقوق المرأة غلوريا شتاينم. (AFP)

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