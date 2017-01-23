متدربون سوريون على يد الشرطة التركية يهتفون ” يحيا أردوغان ” و يثيرون سخطاً و استهجاناً كبيراً ( فيديو )

تناقل ناشطون ومدونون وصفحات ومجموعات معارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر رجال أمن تدربهم تركيا وهم يهتفون “تحيا تركيا .. يحيا أردوغان”.

وأثار المقطع المصور سخطاً كبيراً واستهجاناً واسعاً في الأوساط المعارضة، وقال ناشطون ومدونون تعليقاً عليه، إن السوريين ثاروا على عبادة الأشخاص التي لا زال الموالون لبشار الأسد يمارسونها بشكل يومي، وليس لاستبدال بشار بأردوغان أو أي اسم آخر.

ويظهر المقطع المصور العناصر الذين تدربهم تركيا قبل استلام مهامهم في حفظ الأمن في المناطق التي تسيطر عليها فصائل درع الفرات، في محاولة لتحييد الفصائل العسكرية عن المناطق المدنية وإلزامهم بالجبهات فقط.

ويقف ضابط أمام عشرات العناصر ويلقنهم هتاف “الله أكبر على كل من طغى وتجبر”، ومن ثم هتاف “تحيا تركيا .. يحيا أردوغان”، قبل أن يختم بـ “تحيا سوريا حرة أبية”.

واللافت في هذا الهتاف الذي لم يتسن لعكس السير التأكد ما إذا كان قد فرض من قبل الجهات التركية التي تتولى مسؤولية تدريبهم، أم أنه جاء بمبادرة شخصية، علماً أن الأتراك أنفسهم (الموالون للرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية) لا يهتفون بمثل هذا الهتاف.

ووفق المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام تركية حول قوى الأمن السورية الجديدة، وترجمها عكس السير، فإن الشرطة التركية دربت حتى الآن 450 عنصراً، من المنتظر أن ينتشروا في مناطق درع الفرات المحررة، كجرابلس وغيرها.

وتمت عمليات التدريب في مدينة مرسين، ورغم قصر المدة فقد أكد مسؤولو الشرطة الأتراك إتمام البرانامج التدريبي المقرر بشكل كامل، لافتين إلى أن الهدف هو تجهيز 5 آلاف عنصر آخر.

وأشار الإعلام التركي إلى أن دورة مماثلة للتي جرت في مرسين، تم إجراؤها في مدينة جرابلس، فيما قال ناشطون معارضون إن معظم الشبان المشاركين، هم من سكان المخيمات.

عكس السير