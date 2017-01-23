معلومات عن حقوقهم و المنظمات التي تدعمهم .. هولندا تطلق تطبيقاً خاصاً باللاجئين المثليين فيها

أطلقت هولندا تطبيقاً جديداً خاصاً باللاجئين المثليين المتواجدين في البلاد.

وقالت وسائل إعلام هولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئين المثليين باتوا الآن قادرين على تحميل التطبيق “Rainbow Refugee NL” الذي يتضمن معلومات عن حقوقهم في هولندا، كالصحة والأمان، إلى جانب المنظمات التي تعنى بهم.

صحيفة “ألخمين داخبلاد” قالت إن الوزيرة “يت بوسماكر” أعلنت عن إطلاق التطبيق خلال الحدث السنوي “True Colors” الخاص بالمثليين.

ويتوفر التطبيق باللغات العربية والإنكليزية والفارسية والفرنسية.

وتقول الصحيفة إن غالبية اللاجئين المثليين لديهم تجارب سيئة مع سلطات بلادهم، كما أن منظمة “COC” دقت ناقوس الخطر العام الماضية، وقالت إن اللاجئين المثليين يتعرضون للتهديد والمضايقات في مراكز طلب اللجوء.

وعلقت الوزيرة بوسماكر بعد إطلاق التطبيق بالقول : “الفروق كبيرة أحياناً بين هولندا وبين البلد الأم للاجئين .. أغلبهم لا يعرفون أنهم يستطيعون تقديم شكوى ضد التمييز الذي قد يتعرضون له”.

عكس السير