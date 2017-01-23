مورينيو : أتفهم إغراءات الصين

قال مدرب #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، جوزيه مورينيو، إنه لن يكون لديه أي مشكلة إذا اختار واين روني الانتقال للصين في آخر أيام مسيرته، لكنه يعتقد أن هداف النادي عبر العصور لا يزال يمتلك الكثير ليقدمه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتفوق روني على بوبي تشارلتون ليصبح أكبر هداف في تاريخ يونايتد، عندما سجل من ركلة حرة قرب النهاية ضد ستوك سيتي في الدوري السبت ، وبينما لا يوجد أي حديث حول رغبة روني في الانتقال للدوري الصيني، قال مورينيو إنه يتفهم تماماً لماذا يريد لاعب إنهاء مسيرته هناك.

وأبلغ وسائل إعلام بريطانية: “لا أريد انتقاد اللاعبين الذين يذهبون للصين.. هل كان من الممكن أن ينتقد أحد زلاتان إبراهيموفيتش الموسم الماضي إذا قرر الذهاب للصين أو الولايات المتحدة؟”.

وأضاف: “لا.. وأعتقد أن الأمر نفسه مع وين. لكني بالطبع أراه لاعبا مهما بالنسبة لنا”.

وتابع: “في حالة وين.. لا يوجد لدي أي فكرة. لم يذكر أي شيء أمامي. المستقبل بيده وما يريده من مسيرته والطريقة التي يرغب في انهاء مشواره بها تخصه”.

وانضم لاعبان كبيران إلى الدوري الصيني الممتاز مؤخراً إذ انتقل المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز إلى شنغهاي شينهوا ولاعب الوسط البرازيلي أوسكار إلى شنغهاي سيبغ.

ورجحت تقارير إعلامية أن شنغهاي شينهوا دفع 84 مليون يورو (89.66 مليون دولار) لضم تيفيز بينما انتقل أوسكار إلى شنغهاي سيبج من تشيلسي في صفقة يعتقد أن قيمتها 60 مليون يورو.

وكان دييغو كوستا زميل أوسكار السابق في تشيلسي محور تكهنات في الفترة الأخيرة ربطته بالانتقال للصين. وأبدى أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي ونظيره في آرسنال آرسين فينغر مخاوف بشأن نمو القدرات المالية للدوري الصيني.

وقال مورينيو: “لا أحب انتقاد اللاعبين الذين يذهبون للصين. حجم المال ضخم للغاية.. التجربة أيضاً يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام. هناك بعض الزملاء – الذين يعتقدون أنهم أكثر أهمية مما هم عليه – ينتقدون حياة الآخرين”.

وأضاف: “لست من هذا النوع. أعتقد أن كل شخص مسؤول عن حياته الخاصة”. ( reuters )

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