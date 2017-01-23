موسيقية سورية تنسحب من مهرجان موسيقي في بريطانيا بسبب مشاركة عازف إسرائيلي

أعلنت موسيقية سورية عن انسحابها من مهرجان موسيقي في بريطانيا، بسبب مشاركة عازف اسرائيلي فيه.

وقالت عازفة القانون السورية مايا يوسف، إنها انسحبت من مهرجان أحباب 2017 المقرر إقامته في جامعة كامبريدج، في شباط المقبل.

وأشارت يوسف المقيمة في لندن إلى أنها انسحبت بسبب مشاركة العازف الإسرائيلي “ياءير دلال”.

ولفتت إلى أن موقفها لا علاقة له بالديانة اليهودية، بل هو موقف من الدولة الصهيونية.

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