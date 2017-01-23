موسيقية سورية تنسحب من مهرجان موسيقي في بريطانيا بسبب مشاركة عازف إسرائيلي

أعلنت موسيقية سورية عن انسحابها من مهرجان موسيقي في بريطانيا، بسبب مشاركة عازف اسرائيلي فيه.
وقالت عازفة القانون السورية مايا يوسف، إنها انسحبت من مهرجان أحباب 2017 المقرر إقامته في جامعة كامبريدج، في شباط المقبل.
وأشارت يوسف المقيمة في لندن إلى أنها انسحبت بسبب مشاركة العازف الإسرائيلي “ياءير دلال”.
ولفتت إلى أن موقفها لا علاقة له بالديانة اليهودية، بل هو موقف من الدولة الصهيونية.
عكس السير
قيم الخبر
نفس الاسطوانة .. 100 سنة تقريبا والاحتجاجات على اسرائيل شغالة .. شو طلع منها ؟ سمعة اسرائيل ووضعها الدولي في تحسن .. وسمعة ووضع العربان والمسلمين في تراجع .. يمكن صار الوقت للواحد يفكر بأستراتيجية تانية .. لانو الاستراتيجية الحالية اثبتت فشلها الذريع ..
السخافة والاستعراضية هاجس العرب. أنت مدعوة للمشاركة في نشاط جامعي، وهذه فرصة لتمثلي بلدك وشعبك، ولست رقيبة على قرارات جامعة مرموقة بحجم كمبريدج باختيار المدعوين.
حدا سأل لماذا لا ينسحب الإسرائيلي. لأنه عنده مخ وناضج، وليس طفل.
الإنسحاب هو رد فعل سلبي. الناس ما رح تشوف ست مايا ورح يشوفوا ويتذكروا العازف الإسرائيلي.