ميزة جديدة في هاتف ” غالاكسي اس 8 ” ستجعل طبيبك بقربك أينما كنت

تخطط شركة #سامسونغ لإطلاق ميزة رئيسية لتطبيق الصحة ” S Health ” الموجود في هاتفها القادم #غالاكسي اس 8 ، بحسب موقع سام موبايل.

وتعمل سامسونغ على تزويد التطبيق، بالتعاون مع WebMD وAmwell ، بالكثير من المعلومات الطبية التي يتم تحديثها دورياً وفقاً لقناة روسيا اليوم ، مما سيساعد في البحث عن أي أمراض أو اعرض تصيبك مع إجابات موثوقة .

بالإضافة إلى كل هذا يمكن للمستخدم التواصل مع الأطباء المتعاونين عن طريق ما يسمى بـ “الزيارة الإلكترونية للطبيب” يشرح المريض من خلالها الاعراض التي لديه مع ارفاق صور إذا كان يرغب في ذلك ويقوم الطبيب بشرح الحالة وإعطاء الدواء المناسب.

ووفقا لـ سام موبايل فإن النسخة الجديدة من ” S Health ” ستمنح خيار الدفع بالبطاقة الائتمانية للأطباء.

الجدير بالذكر أن سامسونغ تخطط أيضا لإضافة الاتصال بأرقام الطوارئ مباشرة من التطبيق والاتصال بخدمة 911 في الولايات المتحدة.

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