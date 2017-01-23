وحدات الحماية الكردية تصدر بياناً تبين فيه موقفها من مؤتمر الأستانة

أصدرت وحدات الحماية الكردية بياناً أعلنت فيه عدم التزامها بأية قرارات تصدر عن مؤتمر الأستانة، لكونها غير مشاركة فيه.

وجاء في بيان الوحدات الذي نشر عبر موقعها الرسمي : “عقد اليوم في العاصمة الكازاخستانية أستانا مؤتمر المباحثات السورية بين المعارضة المسلحة والنظام السوري برعاية روسية وتركية وايرانية مشتركة وإننا في وحدات حماية الشعب نعتقد بأن الأطراف المشاركة والتي راعت هذه المحادثات هم جزء من المشكلة المتفاقمة في سوريا اصلاً، ويفتقرون إلى سبل الحل الذي يتمناه كل الشعب السوري”.

وأضافت القيادة العامة للوحدات : “كما نعتقد في وحدات حماية الشعب إن الحل يكمن في المشروع الوطني الديمقراطي واخوة الشعوب من خلال الإدارات الذاتية الديمقراطية التي تحافظ على وحدة الأراضي السورية والذي نطبقه على ارض الواقع وبالاتفاق والتشاور مع الشعب السوري بكل مكوناته واعراقه وطوائفه في كل من الحسكة والرقة وعفرين وقامشلو وكوباني والشهباء وباقي المناطق السورية الأخرى، وبإمكان الأطراف المتنازعة اذا كانت ترغب في حل المشكلة السورية الاستفادة من هذه التجربة التي قمنا بإنشائها وننشئها مع أبناء شعبنا السوري في كل المناطق والتي تتشكل من خلالها ملامحم سوريا المستقبل”.

وختمت : “كما اننا في وحدات حماية الشعب ومن منطق البداهة لعدم مشاركتنا في هذه المحادثات نؤكد باننا غير ملزمين باي قرارات تصدر من مؤتمر استانا، واي قراريصدر من هذه المحادثات يلزم الأطراف المشاركة فيها فقط، ونتمنى ان تتوقف الحرب الدائرة بين هذه الاطراف المتنازعة وإيقاف نزيف الدم السوري وإيجاد حل ديمقراطي شامل يرفع عن كاهل السوريين عبئ الحرب ومىآسيها”.

عكس السير