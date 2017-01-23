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وزارة الدفاع الروسية : تنفيذ أول مهمة قتالية جوية بالتنسيق مع قوات التحالف فوق #سوريا (العربية)

‏7 دقائق مضت ورد الآن اضف تعليق

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