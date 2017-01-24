أبرز رجال الأعمال الداعمين لبشار الأسد يقترح بدلاً داخلياً ” بالدولار ” للإعفاء من الخدمة الإلزامية و الاحتياطية !

اقترح رجل الأعمال محمد حمشو أمين سر غرفة تجارة دمشق، أبرز أزلام الأسد وداعميه وممولي ميليشياته في دمشق، في اجتماع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الحرفيين والمصدرين مع رئيس حكومة النظام “دفع بدل داخلي بالدولار للإعفاء من خدمة العلم والاحتياط”.

ونقل الإعلام الموالي عن حمشو قوله إن المنشآت الصناعية خسرت العديد من الخبرات بسبب الاستدعاء للخدمة الإلزامية او الاحتياط

وتأتي تصريحات حمشو في وقت يقوم النظام بسوق ما تبقى من رجال في مناطق سيطرته لما يسمى بـ “الفيلق الخامس”، إلى جانب رفع سن الاستدعاء للخدمة الاحتياطية إلى 50 عاماً.

عكس السير